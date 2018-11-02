Акция солидарности с Кириллом Вышинским прошла у Посольства Украины в Москве

ТАШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Акция солидарности с руководителем портала "РИА Новости – Украина" Кириллом Вышинским, который почти полгода находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, прошла в пятницу у посольства Украины в центре Москвы.

Херсонский городской суд 1 ноября продлил арест Вышинского до 28 декабря.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка 100 человек – известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян. Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" В руках у них были портреты Кирилла с хештегом #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. При этом из посольства Украины к манифестантам никто не вышел.

Организаторы приурочили акцию к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в память о двух французских репортерах, убитых в Мали. В этой знаковой резолюции осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации. Кроме того, резолюция призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов и сотрудников СМИ, и обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты.

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня",­ портала "РИА Новости – Украина" Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Семнадцатого мая Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.