Спасатель погиб в Индонезии во время поисков рухнувшего лайнера Lion Air

Водолаз участвовал в нескольких поисковых операциях, в том числе после цунами в индонезийском городе Палу месяц назад.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Индонезийский спасатель 48-летний Сиарул Анто погиб во время операции по поиску под водой потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air, сообщает газета Straits Times.

© Flickr / VasenkaPhotography В Индонезии спасатели нашли место крушения пассажирского самолета

По данным издания, инцидент произошел в пятницу в 16:30 по местному времени (около 12:30 мск). Причиной смерти водолаза, по предварительным данным, стала декомпрессия.

Как отмечает издание, мужчина был опытным спасателем и участвовал в нескольких поисковых операциях, в том числе после катастрофы самолета авиакомпании Indonesia AirAsia A320 в Яванском море в 2014 году, при многочисленных инцидентах с паромами, а также в индонезийском городе Палу, которое в прошлом месяце пострадало в результате цунами.

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Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.