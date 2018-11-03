Дональд Трамп заявил, что готов к новой сделке с Ираном

Президент США ждет договора с Ираном, "который навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию".

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Новые американские санкции против Тегерана не снимут до тех пор, пока не будет заключена новая сделка, устраивающая Вашингтон, заявил президент США Дональд Трамп.

© Sputnik / Владимир Федоренко Чем ответит Тегеран на возможные удары США по "ядерным объектам Ирана"

"Мы призываем режим (власти Ирана — ред.) отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права собственного народа и добросовестно вернуться за стол переговоров. Мы добиваемся сотрудничества наших союзников и партнеров по этим усилиям", — говорится в заявлении.

По словам Трампа, США по-прежнему готовы к достижению новой, более всеобъемлющей сделки с Ираном, "которая навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию, коснется всего спектра его злонамеренных действий и будет достойна иранского народа".

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Трамп вновь назвал "катастрофической" ядерную сделку "шестерки" и Ирана от 2015 года, из которой США вышли в этом году.

Он напомнил, что с пятого ноября США завершают процесс повторного введения всех санкций, действовавших против Ирана до заключения соглашения. В частности, новый раунд санкций в понедельник затронет банковский сектор, энергетику, судоходство и судостроение в Иране.