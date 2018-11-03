Выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина открылась в ООН

Выставка открылась в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Выставка работ финалистов международного конкурса фотожурналистики имени фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина открылась в пятницу в ООН.

"Я бы хотела поздравить всех молодых журналистов со всего мира, кто принял участие в ежегодном конкурсе имени Андрея Стенина", - сказала на церемонии открытия заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Элисон Смейл.

Sputnik Молодые фотографы из разных стран стали лауретами конкурса имени Андрея Стенина

Она добавила, что знает - как человек, который в прошлом много лет проработал корреспондентом и редактором - исключительную важность фотографии в новостях: "статья может стереться из памяти, а впечатляющее фото - вряд ли".

"Сегодня Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который напоминает нам, что мы должны защищать всех журналистов, включая фотографов, и необходимо обеспечивать им возможность безопасного выполнения их работы", - заключила заместитель генсека ООН.

В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что важным фактом является открытие выставки именно в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он напомнил собравшимся, что конкурс носит имя "трагически погибшего талантливого военного фотокорреспондента Андрея Стенина".

© Sputnik / Александр Давашкин Выставка лауреатов конкурса им. Стенина-2018 в штаб-квартире ООН

"Для нас большая честь, что мировой показ работ финалистов конкурса имени Андрея Стенина стартует здесь, в штаб-квартире Организации Объединенных наций", - сказал заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

"Андрей Стенин погиб в 2014 году на востоке Украины в результате вооруженного конфликта, он был нашим коллегой, товарищем, талантливым фотокорреспондентом, и поэтому Международное информационное агентство "Россия сегодня" четыре года назад решило организовать этот конкурс", - добавил замглавного редактора.

Он пояснил, что отличие этого конкурса от других заключается в том, что "он может быть стартовой площадкой для профессиональных фотографов со всего мира".

© Foto : Луис Тато, Stenincontest Лауреат конкурса имени Андрея Стенина рассказал о своей работе и планах

"Возрастной предел для участников этого конкурса составляет 33 года - ровно столько, столько прожил Андрей", - добавил Благодыренко.

Он отметил, что за "четыре года он (конкурс) превратился в крупный гуманитарный проект в российской фотографии, заявки на участие в этом году подали более шести тысяч человек из 77 стран", - отметил Благодыренко.

Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения погибшего фотокорреспондента, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остается единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.

© Sputnik / Александр Давашкин Выставка лауреатов конкурса им. Стенина-2018 в штаб-квартире ООН

Главными темами работ конкурса стали глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология.

В этом году конкурс прошел в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени", а также в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".

© Foto : Машрук Ахмед, Stenincontest Мир сквозь фотокамеру лауреатов конкурса Андрея Стенина 11

Финалистами стали представители 14 стран: России, Ирана, Ирака, Израиля, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии, Кении и ЮАР.

Призовой фонд конкурса в 2018 году составляет 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.

Церемония награждения победителей конкурса-2018 и открытие выставки их работ пройдет 8 ноября в московском Музее Отечественной войны 1812 года. По традиции в рамках церемонии будет также объявлен обладатель высшей награды конкурса – Гран-при.