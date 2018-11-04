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Мусульманское кладбище XV века

В Казахстане мужчина вернулся домой через два месяца после своих похорон

© Sputnik / Алексей Жидаков
В мире
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В Казахстане родственники мужчины устроили похороны и заказали надгробную плиту.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В пригороде Атырау мужчина вернулся домой спустя два месяца после своих похорон, сообщает Sputnik Казахстан.

Мужчина ушел из дома 20 июня и не вернулся.

Отмечается, что казахтанец и раньше уходил без предупреждения, а возвращался только через неделю или две.

Вид на Бангкок со смотровой площадки Baiyoke Sky Hotel, расположенной на 88-м этаже здания
© Sputnik / Виталий Аньков
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Родственники мужчины обратились в полицию 9 июля. Спустя некоторое время правоохранители предъявили семье казахстанца в морге тело.

Уточняется, что из-за разложения опознать умершего не удалось, однако проведенная генетическая экспертиза показала, что на 99,92 % тело принадлежит пропавшему мужчине.

Останки умершего захоронили на мусульманском кладбище в начале сентября. Родственникам выдали свидетельство о смерти, и они заказали надгробную плиту на могилу.

Отмечается, что семья даже вернула государству пенсию мужчины, когда тот был в розыске.

Казахтанец вернулся домой в конце октября. По его словам, все четыре месяца он работал в крестьянском хозяйстве в одном из районов области.

Семья мужчины планирует судиться с экспертами, которые провели неправильную медэкспертизу и выдали заключение о смерти.

Теги:
похороны, Казахстан



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