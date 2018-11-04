Ушли в отрыв: как развлекаются женщины на Ближнем Востоке

Хранительница домашнего очага, преданная жена и заботливая многодетная мать, которая ходит в парандже и без мужа даже нос из дома показать боится, — примерно такой стереотип сложился на Западе о ближневосточных женщинах. Возможно, так когда-то и было. Однако сейчас ситуация изменилась: девушки сами зарабатывают, уезжают учиться в Европу и США и все сильнее эмансипируются. Многие устраивают такие вечеринки, что западные сверстницы завидуют. О том, как веселятся женщины в консервативных странах, — в материале РИА Новости.

Под замком

"То, что нас повсюду должны сопровождать мужчины, превращает мою жизнь в настоящий ад. Мы, девушки, хотим зависать с друзьями, гулять и обедать где-нибудь в кафе, не спрашивая на это никаких разрешений", — написала 21-летняя гражданка Саудовской Аравии с ником JUJU19 в редакцию газеты The New York Times.

Женщины обязаны получить разрешение от мужа, отца, брата или даже сына на учебу, путешествие, брак и простой визит к врачу. Американское издание буквально завалили жалостливыми посланиями из ближневосточного королевства. "Как-то я ехала в такси, и машина попала в ДТП, так скорая отказалась отвезти меня в больницу, потому что со мной не было сопровождающего мужчины. Согласились только после того, как им дал разрешение один из родственников, когда он приехал. Я потеряла много крови. Если бы он не успел вовремя, я бы точно умерла", — возмущается 19-летняя девушка с ником RULAA из Эр-Рияда. К ней присоединяется 42-летний врач Сара из Саудовской Аравии: "Каждый раз, отправляясь в путешествие, я, взрослая женщина, должна спрашивать разрешения у сына-подростка".

Дым перемен

Со стороны положение женщин на Ближнем Востоке кажется одинаково тяжелым. Однако в Саудовской Аравии ветер перемен уже повеял: девушкам разрешили ходить на стадионы и водить машины, а также заниматься в бойцовских клубах и вести себя более раскрепощенно.

В последние пять лет в королевстве увеличилось число курящих женщин. Особенно им полюбился кальян. В магазинах буквально сметают табак со вкусом дыни и клубники. Однако есть и те, кто предпочитает сигареты.

"Когда мой муж узнал, что я курю, дело чуть не дошло до развода. Потом он смирился и разрешил мне курить прямо дома", — рассказывает 30-летняя Айша.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии опубликовало доклад: 16 процентов студенток в королевстве пробовали курить, у 11 процентов из них это вошло в привычку.

© Sputnik / Илья Питалев Дамаск, кальянная

Все больше кальянных и в менее консервативной Иордании, говорит РИА Новости житель Аммана, работник туристической сферы.

"Палестина, Иордания, Сирия, Ливан очень похожи. А вот страны Персидского залива — практически другой мир. Религиозные женщины, которых у нас процентов сорок, обычно не посещают клубы, где продают алкоголь. Но спокойно наведываются в кальянные и открыто там курят. В бары, где алкоголь льется рекой, ходят девушки либеральных взглядов, те, кто не носит платки", — объясняет он.

Женский день

В Объединенных Арабских Эмиратах появился термин "женский день". Это значит, что некоторые пляжи (например, Джумейра и Аль-Мамзар), национальные и общественные парки, фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрыты для мужчин в определенные дни недели. Причем все закреплено на законодательном уровне.

Пока одни довольствуются малым, другие уходят в полный отрыв. По-настоящему либеральным стал Дубай.

"Представь себе какой-нибудь небоскреб в Дубае. Вроде, дом как дом, без всяких вывесок. Разве что у подъезда стоит человек. Подходишь к нему, называешь нужное имя или кодовое слово. Тебя пускают внутрь, поднимаешься на лифте. Открываешь дверь в квартиру, — а там огромный клуб с гигантским баром и диджеем. И мужчины тут тусуются, и мусульманские женщины", — рассказала РИА Новости собеседница из ОАЭ, пожелавшая остаться анонимной.

Есть в Дубае, конечно, и другие развлечения. Ханан Мазузи Собати (Hanan Mazouzi Sobati) совместно с другими любительницами быстрой езды организовала мотоклуб "Арабские газели". Без паранджи, в дорогих солнечных очках, на высоких каблуках, в обтягивающих джинсах или коротких платьях владелицы роскошных спортивных машин выезжают на трассу, где могут дать фору любому мужчине. Стрелка на спидометре за 200 километров в час, — женщины рассекают по дорогам в пустыне.

"Раньше мужчины считали, что я приехала на покатушки с кем-то. Меня просто не замечали. Теперь их отношение изменилось: многие мужья недовольны тем, что я якобы развращаю их женщин", — признается Собати. Сейчас в этом клубе 80 женщин, многие из них — бизнесвумен, однако есть и домохозяйки.

В гости к рахбару

Если в странах Персидского залива всегда жестко придерживались консервативных традиций, то другие ближневосточные государства были не столь патриархальными. В некоторых женщины в 1950-60-е годы чувствовали намного свободнее, чем их внучки сегодня. Тогда, в постколониальный период, религия отошла на второй план, появилось больше возможностей для самовыражения, политика эмансипации проводилась порой на государственном уровне. Например, в Тунисе, ведущей стране Магриба, женщинам в середине ХХ века предоставили право на аборт, — на Западе об этом могли только мечтать. Иранки до революции 1979 года носили мини-юбки и делали модные европейские стрижки. После свержения шаха дресс-код ужесточили, а сегрегацию по половому признаку усилили. Впрочем, это не помешало молодежи устраивать "закрытые вечеринки для своих".

Такие андеграунд-тусовки иранские власти всеми силами пытаются разгонять. Однако ни высокие штрафы, ни даже угроза тюремного срока не останавливают молодежь.

"Мы собираемся на чьей-нибудь вилле, закрываем матрасами окна и врубаем музыку. Танцуем. Иранкам категорически запрещено это делать. Танцевать могут только мужчины. Скажу больше: девушки на таких вечеринках выпивают, курят, в общем, расслабляются. Но если кого-то поймают, тюрьмы не избежать. Либо грозит 100 ударов плетьми. Как-то мы собрались в местечке Шемшак, в часе езды от Тегерана. Мы прозвали его Шибица (по аналогии с Ибицей). Явилась полиция: женщины ревели и кричали, мужчины умоляли о пощаде. Их избили, потом арестовали. Такие рейды и аресты нас не пугают: мы даже сливаем фото с тусовок в Instagram", — рассказала РИА Новости 21-летняя студентка из Тегерана, представившаяся Хавар.

В июле 2016 года в столице Ирана разразился большой скандал: на одной из вечеринок задержали 150 парней и девушек, отмечавших день рождения. Как наказали именинника и гостей праздника, не уточняется: впоследствии это дело замяли.

"Монако арабского мира"

Пока иранские власти борются с падением нравственности, молодые иранки вместе с другими женщинами из консервативных стран Ближнего Востока в поисках приключений отправляются в соседние более либеральные государства. Чаще всего выбирают Ливан.

Столица страны Бейрут — настоящая Мекка ночной жизни. Бары, стриптиз-клубы, казино — Ливан называют "Монако арабского мира", "жемчужиной Ближнего Востока". "Мусульманки ходят в бары, клубы, тусуются. Вот недавно сюда приезжала группа Scorpions. Metallica как-то была. Здесь собираются граждане ближневосточных стран, где царят более суровые нравы", — говорит РИА Новости один из соотечественников, большую часть жизни проведший в Ливане.

По его словам, женщины из Саудовской Аравии ездят в Бахрейн и Ливан, чтобы поводить машину и выпить. "Даже сирийки всеми правдами и неправдами выбираются на выходные: хотят оторваться в Ливане, познакомиться с кем-нибудь. Женщины в платках приходят в компании: танцуют, пьют, беспредельничают. В бары одеваются так: полупрозрачные платья, высокие каблуки. Богатые женщины приглашают парней, которые хотят подзаработать, и заказывают мужской стриптиз. Все, что сверх норм сексуальной этики, под большим прикрытием. Но вообще здесь даже есть закрытое общество свингеров", — делится подробностями собеседник.

В ближневосточных странах положение женщин было очень уязвимым на протяжении всего ХХ века. В последнее время ситуация меняется. Приходит новое поколение — молодые люди могут получить хорошее образование, в том числе за рубежом, а также путешествовать и расширять представления о том, что допустимо и нормально.