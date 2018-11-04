Какие продукты нужно есть, чтобы не стареть

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия) установили, что гидрохиноны, входящие в состав шоколада, чая, кофе и вина, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя процесс старения, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Асатур Есаянц Зеленый чай и гранат снижают риск возникновения рака

Ученые выяснили, что цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида — побочного продукта дыхания человеческой клетки, который повреждает собственные биомолекулы тела, например протеины или липиды.

Только гидрохинон способен разрушать супероксид. Однако если цинк и гидрохинон объединяются, создается комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы. Эти вещества защищают организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывают антиоксидантное действие. Таким образом, супероксид может метаболизироваться и предотвращать повреждение организма, то есть предотвращать окислительный стресс.

Как ранее установили диетологи, средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и морепродуктами, оказались полезными для здоровья пожилых людей из-за того, что содержат большие количества особо полезных жирных кислот.