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Процесс заваривания чая

Какие продукты нужно есть, чтобы не стареть

CC0 / /pixabay
В мире
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Немецкие ученые назвали продукты, которые помогают сохранить молодость.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия) установили, что гидрохиноны, входящие в состав шоколада, чая, кофе и вина, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя процесс старения, пишет РИА Новости.

Гранат
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ученые выяснили, что цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида — побочного продукта дыхания человеческой клетки, который повреждает собственные биомолекулы тела, например протеины или липиды.

Только гидрохинон способен разрушать супероксид. Однако если цинк и гидрохинон объединяются, создается комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы. Эти вещества защищают организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывают антиоксидантное действие. Таким образом, супероксид может метаболизироваться и предотвращать повреждение организма, то есть предотвращать окислительный стресс.

Как ранее установили диетологи, средиземноморская диета и другие кухни мира, богатые рыбой и морепродуктами, оказались полезными для здоровья пожилых людей из-за того, что содержат большие количества особо полезных жирных кислот.

Теги:
Германия, Ученые, Наука и технологии, старость, молодость



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