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Ученые: смартфоны вредят психике детей

CC0 / pixabay
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Эксперты выяснили, что из-за гаджетов у детей возникают проблемы с поведением и депрессии.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Дети младше 18 лет, проводящие у экранов смартфонов и других гаджетов, а также телевизора час и более в день, могут заработать психические проблемы, выяснили американские ученые, пишет РИА Новости.

Геннадий Соколов
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Соколов о том, как отучить ребенка от гаджетов

Ученые проанализировали результаты национального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. У них спрашивали о наличии проблем в поведении ребенка, его эмоциональном состоянии и развитии, а также о том, сколько времени он проводит у экранов.

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В итоге специалисты выяснили, что уже одного часа в день достаточно, чтобы привести к ухудшению психологического состояния ребенка, в частности к снижению любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также повышению отвлекаемости. В основном для таких детей были свойственны и проблемы в общении со сверстниками.

Кроме того, исследователи выяснили, что для подростков от 14 до 17 лет, проводящих у экранов от семи и более часов, более характерны депрессии и тревожность, чем для той же возрастной группы, проводящей у экранов час в день. Такие молодые люди часто наблюдались у специалистов или принимали психотропные лекарства.

При этом ученые подчеркивают, что у подростков закономерность между временем, проведенным у экранов, и психическим состоянием сильнее, чем у детей младшего возраста.

Теги:
Дети, смартфон, гаджет, Исследования, США



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