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Пистолет Макарова

В Таджикистане произошла перестрелка между полицейскими и горожанами

© Sputnik / Георгий Зимарев
В мире
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Инцидент в Горно-Бадахшанской автономной области расследует специально созданная комиссия. Власти возлагают ответственность за случившееся на одного из местных неформальных лидеров - Хурсанда Мазорова.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана произошла перестрелка между сотрудниками полиции и жителями Хорога.

Инцидент был зафиксирован в ночь с 4 на 5 ноября.

Как сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на правоохранительные органы, группа молодых людей под предводительством неформального лидера преступного сообщества Хурсанда Мазорова пыталась помешать работе постов ГАИ в Хороге.

"На территории махалли "Тирчид" молодые люди атаковали автомобиль руководителя постов, в результате чего завязалась перестрелка", - говорится в сообщении.

Для расследования инцидента с перестрелкой будет создана специальная комиссия. Как подчеркивается, милицейские посты останутся в Хороге до обеспечения законности и правопорядка. Также уточняется, что местные жители не должны мешать деятельности этих постов.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершил поездку по ГБАО и произвел ряд назначений, в результате которых главой региона стал Ёдгор Файзов.

Ему требовалось как можно активнее привлекать силовиков для наведения порядка в ГБАО, но при этом избежать репрессивных мер и не настроить против себя местное население.

Пока же, несмотря на все операции силовиков по задержанию наркоторговцев, преступников и контрабандистов в Горном Бадахшане, ситуация здесь остается неспокойной, и жители, судя по всему, не рады слишком бурной активности милиции и ГКНБ.




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