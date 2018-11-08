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Машины спасательных служб США рядом с заведением Borderline Bar & Grill

Неизвестный расстрелял не менее 10 студентов в калифорнийском баре

© REUTERS / SOCIAL MEDIA
В мире
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По сообщениям местных СМИ, стрелок был нейтрализован.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Как минимум 11 человек погибли и многие получили ранения при стрельбе в одном из баров в Калифорнии. В это число не входят стрелок и сотрудник полиции, также погибшие в результате инцидента.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа, инцидент произошел в ночь на четверг в заведении Borderline Bar & Grill, где проходила студенческая вечеринка.

Неизвестный мужчина произвел не менее 30 выстрелов. Указывается, что среди пострадавших - заместитель шерифа полиции.

В настоящее время местные СМИ сообщают, что стрелок был нейтрализован.

Первые видео с места события уже разместили свидетели инцидента на своих страницах в Twitter.




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