Неизвестный расстрелял не менее 10 студентов в калифорнийском баре

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Как минимум 11 человек погибли и многие получили ранения при стрельбе в одном из баров в Калифорнии. В это число не входят стрелок и сотрудник полиции, также погибшие в результате инцидента.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа, инцидент произошел в ночь на четверг в заведении Borderline Bar & Grill, где проходила студенческая вечеринка.
Неизвестный мужчина произвел не менее 30 выстрелов. Указывается, что среди пострадавших - заместитель шерифа полиции.
В настоящее время местные СМИ сообщают, что стрелок был нейтрализован.
Первые видео с места события уже разместили свидетели инцидента на своих страницах в Twitter.
Some tearful reunions among those presumably (though unconfirmed) at Borderline or who knew them at Borderline. #Borderline #BorderlineShooting #ThousandOaksShooting @vcstar pic.twitter.com/0Ik19qFyGa— Jeremy Childs (@Jeremy_Childs) 8 ноября 2018 г.