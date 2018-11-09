Молодым фотографам вручили награды конкурса имени Андрея Стенина

Обладателем Гран-при и первого места в номинации "Моя планета. Серия" стала калужанка Алена Кочеткова. Она рассказала сложную личную историю — о том, как болела раком.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Главную награду Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, получила 30-летняя калужанка Алена Кочеткова. Победу ей принес цикл снимков "Как я болела" о борьбе с раком. Кроме того, она удостоилась первого места в номинации "Моя планета. Серия".

"Для меня это сложная и очень личная история, которую, несмотря на это, я бы хотела рассказать как можно большему количеству людей. Сочувствие и сопереживание пробуждает в нас любовь к ближним, которой всегда недостаточно. Одновременно это слово поддержки для тех, кто болеет и, возможно, испытывает одиночество из-за невозможности рассказать о своих ощущениях", — отметила Алена.

В номинации "Моя планета. Одиночная работа" обладателем первого места стал Сергей Гапон из Беларуси — за снимок "Клюквенное сердце", сделанный с дрона. Первых премий в номинации "Главные новости" удостоились фотография "Противостояние" Джастина Салливана и фотосерия "Беспорядки в Кении после выборов" Луиса Тато (Испания).

Первое место в номинации "Спорт" получили Тайсир Махди из Ирака за "Желание жить" и итальянец Андреа Алаи за серию снимков "Ультрас".

В номинации "Портрет. Герой нашего времени" победу присудили израильскому фотографу Одеду Вагенштейну за снимок "Цветочек", сделанный на Ямале, и Шиве Хадеми (Иран) за фотосерию "Близнецы".

© Foto : Тайсир Махди, Stenincontest "Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина 16

Специальными призами Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" отмечены два мастера из Ирана — Омид Вахабзаде (одиночная фотография "Теракт в Тегеране") и Юнес Хани Соми Софлан (фоторепортаж "...А жизнь продолжается"). Специальный приз Объединенной Шанхайской медиагруппы и Аль-Маядин ТВ получил иракец Тайсир Махди за фотографию "Желание жить".

За право стать обладателем главного приза в 2018 году боролись 25 молодых фотографов из 14 стран. Среди них — Россия, Беларусь, Испания, Иран, Ирак, Италия и другие. На выставке представлены около 200 работ лучших молодых фотожурналистов.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назван в память о фотокорреспонденте МИА "Россия сегодня", погибшем при выполнении редакционного задания на юго-востоке Украины.