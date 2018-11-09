21:48 09 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Эмомали Рахмон на строительной площадке Рогунской ГЭС

Таджикистан назвал дату сдачи первого агрегата Рогунской ГЭС

Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook
В мире
Получить короткую ссылку
47 0 0

На церемонию приглашены представители соседних государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран, и 30 ведущих иностранных СМИ.

ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Церемония сдачи в эксплуатацию первого агрегата Рогунской ГЭС состоится 16 ноября при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

"На церемонию приглашены представители соседних государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран, и 30 ведущих иностранных СМИ", - сказал он на брифинге в Душанбе.

Рахмонзода добавил, что работы на Рогуне ведутся под личным контролем главы государства, который посещает стройплощадку 2-3 раза в год.

Рогунская гидроэлектростанция девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах восточнее Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Строительство Рогунской ГЭС
© president.tj
Запуск Рогуна поможет сэкономить на очистке Нурекской ГЭС от ила
Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров. Она будет самой высокой в мире среди ГЭС подобного типа. Сам Рогунский гидроузел, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, будет самой крупной в регионе. В целом на этой ГЭС будет установлено шесть гидроагрегатов, проектная мощность каждого из которых составляет 600 МВт. На начальной стадии после пуска мощность первого агрегата (№6) станции будет составлять 100 МВт. Проектная его мощность - 600 МВт.

Следующим планируется сдать в эксплуатацию агрегат №5 в апреле будущего года.

Суммарная проектная мощность станции составляет 3600 МВт, что делает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии.

Подготовительные строительные работы начались в 1976 году, в то время как строительство плотины началось в 1982 году, и продолжалось до 1991 года, когда строительство было приостановлено в связи с распадом Советского Союза. Достройка Рогунской ГЭС началась в 2008 году. С осени 2016 года этим занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Робокипер (Robokeeper)
    Человек против машины

    Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

  • Президент Армен Саркисян на церемонии закрытия Sevan Startup Summit 2018
    Есть о чем поговорить

    Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тайсир Махди, Ирак. Снимок Желание жить. Категория Спорт. Одиночные фотографии, 1-е место.
"Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина
Рай в огне: смотрите на видео, как стихия уничтожила американский Парадайс
Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
Новые тарифы на свет и газ: кто будет платить больше и на сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054