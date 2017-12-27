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Андижан. Бывший пост ДПС
Политика

В Узбекистане ликвидированы два поста ППС

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  • Военные учения НАТО Достойный партнер (Noble Partner 2017) на полигоне в Вазиани
    Приезжайте, ну!

    Грузия выражает надежду, что в 2018 году армянские военные примут участие в учениях "Достойный партнер" и "Проворный дух", на которые они ранее ехать отказались.

  • Празднование Нового года
    Остановись, мгновенье!

    Сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время в Латвии начат на портале общественных инициатив.

  • Перрон Южного вокзала в Калининграде, архивное фото
    Поехали!

    В январе Калининградская пригородная пассажирская компания запустит тестовые поезда в Литву по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гдыня.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
    Президентский отчет

    О чем говорили президенты России в и Молдовы Владимир Путин и Игорь Додон в Москве, написал в соцсетях молдавский лидер.

  • Дорога в лесу. Иллюстративное фото
    Ищет милиция…

    Жительница Эстонии обратилась за помощью к полиции Кингисеппского района Ленинградской области России в поисках своего мужа.

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  • Создание общественных советов при всех государственных органах
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  • Модернизация внутреннего рынка
    9.6% (15)
  • Сказанное президентом – правильно, однако все будет зависеть от реализации задуманного
    68.1% (107)
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