Корреспондент Sputnik рассказывает об экспозиции Музея Востока в Москве, которая содержит одну из самых богатых коллекций культурного наследия Узбекистана
Активисты "Лиза Алерт" в Москве пытаются помочь избитой в Подмосковье пожилой гражданке Узбекистана восстановить документы и воссоединиться с родственниками.
Политолог Фикрет Садыхов утверждает, что те государства, которые в свое время создавали ООН и следовали принципам и нормам международного права, сейчас их игнорируют
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальной встрече лидеров стран СНГ поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за проведенную в Сирии операцию по уничтожению боевиков.
Эксперт Центра изучения современного Афганистана Наталия Ханова прокомментировала ситуацию в стране спустя 38 лет после начала афганской войны
Главный хормейстер и директор Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга Игорь Грибков сказал, что Владимир Шаинский писал исключительно позитивную музыку
С внутренним общегражданским паспортом Абхазии нового образца с начала 2018 года можно будет пересекать абхазско-российскую границу.
Грузия выражает надежду, что в 2018 году армянские военные примут участие в учениях "Достойный партнер" и "Проворный дух", на которые они ранее ехать отказались.
Сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время в Латвии начат на портале общественных инициатив.
В январе Калининградская пригородная пассажирская компания запустит тестовые поезда в Литву по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гдыня.
О чем говорили президенты России в и Молдовы Владимир Путин и Игорь Додон в Москве, написал в соцсетях молдавский лидер.
Жительница Эстонии обратилась за помощью к полиции Кингисеппского района Ленинградской области России в поисках своего мужа.