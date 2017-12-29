На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана
В настоящее время состояние пострадавшего при взрыве в Петербурге гражданина Узбекистана стабильное
Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге был гражданин Узбекистана
Сложный и насыщенный 2017 год подошел к концу. Он оказался богатым на масштабные и странные события — начиная от эксцентричной политики Трампа и заканчивая секс-скандалами и свободной конвертацией валюты в Узбекистане.
В Таджикистане внесены поправки в Уголовный кодекс. Раньше лиц, уклоняющихся от ухода за пожилыми родителями, отправляли на исправительные работы на срок от 120 до 180 часов
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, пострадали 13 человек, сейчас в стационаре остаются шестеро
На торжественное мероприятие были приглашены более 600 солдат и офицеров Вооруженных сил России
Две фрески, написанные Рафаэлем Санти около 500 лет назад, нашли во время реставрации и уборки одной из комнат музея Ватикана
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чили недалеко от тихоокеанского побережья
Сигнал о хлопке в одном из магазинов Санкт-Петербурга поступил вечером в среду, пожара после хлопка не последовало, посетители и персонал эвакуированы.
Юристы Telegram оспаривают решение суда о предоставлении ФСБ данных о пользователях и доступа к переписке в мессенджере
Масштабный обмен пленными начался с конфликта, ЛНР передала Киеву 16 человек, а Киев Луганску — 75
Свое путешествие американский президент планирует начать с Греции, где на международной выставке в Салониках США будут почетным гостем
Общее время в полете из Лос-Анджелеса в Токио составляет 11 часов. Компания проводит расследование, чтобы узнать, как пассажир мог попасть на борт
Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке
Народный артист РСФСР написал более 400 песен, в том числе музыку для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену
Кабинет на портале позволит агентству обеспечить доступ к перечню работодателей, сообщивших о желании принять участие в оргнаборе граждан Узбекистана
Знаменитая балерина Любовь Андреева рассказала юным танцорам о том, как справиться с волнением перед выступлением и мотивировать себя перед выходом на сцену
По словам руководителя Чечни, боевики готовят теракты в регионе, однако правоохранители готовы оказать им отпор
Спикер Государственной думы РФ озвучил собственные предложения по противодействию глобальной угрозе
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Санкции со стороны США и Евросоюза в адрес России повлияли на благосостояние белорусов, заявил белорусский политолог.