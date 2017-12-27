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Общество

Узбекистан построит школу в кыргызском Оше

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В Узбекистане 11 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, получат президентские подарки

В Узбекистане 11 тысяч детей-сирот получат подарки от президента

Техосмотр автомобиля

В Узбекистане с 1 января техосмотр авто смогут проводить частники

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