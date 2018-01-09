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Экономика

Инфляция в потребительском секторе Узбекистана в 2017 составила 14,4%

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Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

Лимит снятия наличных в узбекских банкоматах вырос в два раза

Знак процента

Центробанк Узбекистана с 2018 года введет беззалоговое кредитование

Экономика

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