Ранее в республике снизился акцизный налог на автомобили с 27% до 5%, что стало поводом для разговоров о снижении цен, однако снижение акциза связано с курсом валюты и на стоимости не отразится
Согласно новому закону льготы будут предоставляться участникам бизнеса на равных условиях, независимо от формы собственности организации
Указом отменяется продажа собственности предприятия, если оно задолжало банку по кредиту
Подготовкой технических специалистов Узбекистана для совместной работы с российским авиапромом готовы заняться преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва
Выпуск современной продукции совместно с китайской компанией Hytera освоил завод "Узэлектроаппарат"
Стратегия формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы может быть разработана в Узбекистане, данная мера предусмотрена проектом Госпрограммы на 2018 год
Узбекистан в этом году планирует направить порядка 150 миллионов долларов на стабилизацию цен на потребительские товары и услуги
Узбекистан планирует запустить "зеленый коридор" для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Балтии.
СП ООО "Jizzakh Petroleum", учредителем которого является Gas Project Development Central Asia AG, в среду начало розничную продажу автомобильного топлива, импортируемого из России, через сеть АЗС в Ташкенте
В Ташкент прибыла делегация швейцарского банка Credit Suisse во главе с управляющим директором Стефаном Геригом
Бизнесмен Иван Таврин купил контрольный пакет акций телевизионного холдинга, в который входят телеканал "Ю" и группа "СТС-Media"
Межбанковская платежная система Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы
Налоговые каникулы сроком до двух лет будут предоставляться с 2018 года в Узбекистане хозяйствующим субъектам в случае финансовых затруднений
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев назвал историческим соглашение правительства страны и госкорпорации "Росатом" о строительстве АЭС в республике.
В Узбекистане с 1 января 2018 года внедрена процедура банкротства для физических лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков сделал в эфире радио Sputnik прогноз относительно того, какие объемы нефти будут потребляться странами в 2018 году
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил рамочное соглашение о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком
Узбекистан намерен в течение ближайших двух лет значительно увеличить добычу угля за счет модернизации АО "Шаргунькумир"
Единый тариф будет вводиться в два этапа: с 1 апреля цена в ряде регионов будет отличаться, а уже с августа 2018 года тариф по всей стране составит 800 сумов за один килограмм сжиженного газа.
Турецкая "Норм Лтд." нацелена на организацию производства текстиля с применением карбон-технологии и высококачественного хлопкового волокна
Главную улицу Шымкента хотят переименовать в проспект Назарбаева – ранее в честь президента уже переименовали улицу Фурманова в Алматы.
Корреспондент Sputnik Кыргызстан побеседовала с кыргызстанцами, которые в свое время не поверили в заморский биткоин и продали его практически за бесценок.
Гражданин Таджикистана, приехавший в Подмосковье на заработки, предстанет перед судом за призывы в интернете к террористической деятельности.
Прогнозы Всемирного банка по состоянию экономики Азербайджана в ближайшие годы подтверждают: наметилась тенденция от спада к росту.
Количество безработных в Беларуси за год снизилось практически в полтора раза, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты республики.