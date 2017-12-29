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Сборная Узбекистана завоевала пять медалей на чемпионате мира по тяжелой атлетике в США
Спорт

Президент премировал тяжелоатлетов за медали чемпионата мира

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Сборная Узбекистана успешно выступает на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам

От разочарований к рекордам: каким был 2017 год для узбекского спорта

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