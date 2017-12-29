Спортсмены из Узбекистана завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые медали
Лучшим среди 78 спортсменов из девяти стран шестой рейтинговой зоны стал конкурист Абдушукур Собиржонов, который прошел дистанцию без штрафных очков за 63,04 секунды
В спецпроекте Sputnik для любителей футбола собрана вся полезная информация о предстоящем мировом первенстве
Футболисты, которые не смогли сдать нормативы, до начала чемпионата будут заниматься по планам, разработанным главными тренерами клубов, а перед началом Суперлиги повторно пройдут тестирование
Защитник московского "Локомотива" и сборной Узбекистана Виталий Денисов может покинуть российский клуб и перейти в турецкий "Фенербахче".
Узбекская спортсменка смогла обойти соперниц в опорном прыжке и завоевала золото
В Национальном олимпийском комитете обсудили организацию Кубка Азии по велотреку в Ташкенте в 2018 году и чемпионата Азии на шоссе в Узбекистане в 2019 году
Возглавляют рейтинг Международной федерации футбола по-прежнему чемпионы мира и победители Кубка конфедераций — 2017 из Германии
Многие болельщики будут довольны, когда узнают имя иностранного наставника национальной команды, уверен глава Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялась презентация чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году
В швейцарской Лозанне, куда так любят ездить "по делам" наши спортивные чиновники, состоялось первое заседание комиссии по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2018
Варианты логотипов размещены на специальном сайте, для голосования нужно зарегистрироваться и указать электронный адрес
Причиной отзыва лицензии стали допущенные Абрамовым высказывания, порочащие честь Федерации футбола Узбекистана и Профессиональной футбольной лиги, а также их представителей
Победителям и призерам национальных и международных соревнований глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил ключи от нового дома и автомобилей
В Ташкент 17 декабря приедет 56-летний сербский тренер Завиша Милославлевич
Шер Мамазулунов выступал в средней весовой категории — до 80 кг
Лучшего футболиста и тренера национального чемпионата в этом году определяли главные тренеры и капитаны клубов путем голосования
В соревнованиях приняли участие 800 спортсменов-паралимпийцев из 30 стран Азии в восьми видах паралимпийского спорта
Встреча пройдет 18 мая 2018 года и будет для сборной Узбекистана выездной
В 12 регионах республики в ближайшие 5 лет должны появиться специализированные спортивные комплексы с хоккейными площадками на 500-1500 зрительских мест
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Санкции со стороны США и Евросоюза в адрес России повлияли на благосостояние белорусов, заявил белорусский политолог.