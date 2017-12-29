Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился сегодня с послом Исламской Республики Афганистан в Узбекистане Сайедом Шахабуддином Тимури и находящимся в Ташкенте послом ИРА в Великобритании Самиром Джавада
В субботу, 30 декабря, состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент России направил поздравление с Рождеством и наступающим новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций
Зарубежные издания опубликовали заметки, в которых отмечаются реформы, проводимые президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
Документом предусматривается внесение в указанную Конвенцию изменений, направленных на расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов
Сложный и насыщенный 2017 год подошел к концу. Он оказался богатым на масштабные и странные события — начиная от эксцентричной политики Трампа и заканчивая секс-скандалами и свободной конвертацией валюты в Узбекистане.
На сайте посольства РФ будут дополнительно указаны сроки и места для досрочного голосования, кроме того, непосредственно 18 марта граждане России смогут воспользоваться своим правом голоса на избирательном участке в здании дипмиссии в Ташкенте с 08:00 до 20:00 по местному времени.
В ходе круглого стола, посвященного итогам года, посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев высказался об основных факторах, угрожающих безопасности в странах Центральной Азии
Документ регламентирует деятельность пограничных представителей сторон по решению вопросов, связанных с урегулированием инцидентов на границе
Пост патрульно-постовой службы "Чулкувар", находящийся на границе с Кашкадарьинской областью, а также "Кизилкум" — на границе с Хорезмской областью — ликвидированы
Узбекистан может оказаться под прицелом террористических организаций, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко
Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство" остаются в Сирии и Ираке
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 декабря принял участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в Москве
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения
Поставки американского и канадского оружия Украине разожгут конфликт в Донбассе, будут способствовать втягиванию в него представителей других государств, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин
По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Узбекистан — большая страна в Центральной Азии, поэтому связь с ней всегда важна и полезна
Эксперт Андрей Грозин отметил, что президенты сфокусируются и на вопросах экономики, так как экономика всех постсоветских республик постепенно выходит из кризисного состояния и положительная динамика отмечается везде
Белорусскую сторону особенно интересовали опыт организации пункта сбора биометрических данных граждан и преимущества данного документа перед обычным паспортом
Выборы районных советов народных депутатов впервые прошли в столице Узбекистана в воскресенье; ранее законодательством был предусмотрен запрет на образование данных советов в городах районного подчинения, а также в районах, входящих в состав города
В настоящее время ведется подсчет голосов, предварительные результаты выборов будут объявлены вечером 25 декабря
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.