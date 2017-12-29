На сайте посольства РФ будут дополнительно указаны сроки и места для досрочного голосования, кроме того, непосредственно 18 марта граждане России смогут воспользоваться своим правом голоса на избирательном участке в здании дипмиссии в Ташкенте с 08:00 до 20:00 по местному времени.