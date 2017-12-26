О жизни в КНР и планах на будущее узбекистанец рассказал корреспонденту Sputnik
Узбекистан намерен предоставить частным рекрутинговым компаниям право на отправку мигрантов за рубеж при наличии лицензии Минтруда.
Эксперт РИСИ Григорий Тищенко прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США, опубликованную на прошлой неделе
Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов полагает, что у Дональда Трампа шансов вторично остаться на посту главы государства очень мало
Историк, политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов прокомментировал повестку предстоящего неформального саммита глав СНГ
Кандидат исторических наук Борис Долгов прокомментировал решение участников восьмого раунда переговоров в Астане по урегулированию конфликта в Сирии
Вот уже восьмой год подряд студия "Артель" в Сухуме занимается изготовлением елочных игрушек из стекла. Корреспондент Sputnik взял урок мастерства.
Как Грузия может использовать Армению для реализации своей продукции на рынках Евразийского экономического союза.
Создатель легендарного рижского кинофестиваля "Арсенал" Аугустс Сукутс скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни.
Почему страны Балтии являются "засланным казачком" и "троянским конем" в составе Европейского союза, рассказал профессор Высшей школы экономики.
Молдова такая бедная, что скоро страховать людей будет некому – работники соцстраха увольняются целыми группами.
Бюджет Эстонии не дополучит почти 40 миллионов евро с акцизов на алкоголь – вместо расчетных 276 миллионов соберется только 237,5.