Утром в понедельник, 15 января, в школе в Перми произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи
Город Уцяо в провинции Китая — колыбель китайской акробатики, его жители выступают в труппах по всей стране.
В токийском храме Канда Мёдзин состоялся ежегодный обряд омовения ледяной водой
Отжаться на двух пальцах - это не проблема для настоящего мастера кунг-фу
Семилетний лабрадор из Колумбии по кличке Эрос уже два года помогает своей хозяйке обслуживать постоянных покупателей мини-маркера, принося им в корзинке заказанные ранее продукты
Родившийся в ноябре детеныш пумы осваивается в Новосибирском зоопарке
2018 снеговиков в честь нового года слепили в парке в китайском Харбине
Компания-разработчик предложит болельщикам чемпионата мира 2018 года в России воспользоваться мобильными отелями в случае нехватки мест в обычных гостиницах
Автомобиль Fisker EMotion способен проехать около 640 км без зарядки
Британский скульптор рассказал о композиции памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.
В северной части пустыни Сахара второй год подряд выпадает снег
Больше 4000 человек искупались в зимнем море во время фестиваля "Белый медведь" в южнокорейском Пусане
Специалисты зоопарка Тель-Авива помогают зверькам решить проблемы с весом
Пресс-служба Шавката Мирзиёева опубликовала видео с военными в преддверии Дня защитников Родины 14 января
В немецком Вайдентале местные жители придумали необычную забаву — соревноваться в метании елок
Из-за обильного снегопада и рекордных морозов на восточном побережье США объявили режим ЧС
Международный фестиваль снежной и ледяной скульптуры открылся в центре Харбина
В Перми открыли для посетителей самый большой ледяной городок в России
В Индии создали робота-полицейского для помощи правоохранителям
В американском зоопарке самка гепарда родила рекордное число детенышей для этих животных в неволе
Движение для всех видов автотранспорта закрыто из-за ограничения видимости, усиления ветра и метели в двух областях Казахстана.
Международные рейсы перенаправляются в Бишкек
Сотрудники погранслужбы и Госкомитета национальной безопасности Таджикистана предотвратили попытку провоза наркотиков из Афганистана.
Президент Ирана Хасан Роухани прибудет с официальным визитом в Азербайджан в последнюю неделю марта.
Договор о взаимном признании виз между Беларусью и Россией может быть заключен в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.