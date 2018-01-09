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Новогодняя церемония изгнания демонов прошла в японском Куруме
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Битва со злом: в японском Куруме устроили церемонию изгнания демонов

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