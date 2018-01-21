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Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
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25-летняя дружба Ташкента и Минска

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Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
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Нужно ли разрешить трудоустройство в Узбекистане без прописки?
  • Да, нужно давать всем людям возможность заработать
    47.9% (100)
  • Я против, это приведет к бесконтрольным операциям и серым схемам
    8.6% (18)
  • Какой-то контроль приезжающих все равно нужен, но не такой жесткий
    23.4% (49)
  • Наоборот, нужен более жесткий контроль за приезжими
    12.0% (25)
  • На практике все равно работодатель будет решать на свое усмотрение
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