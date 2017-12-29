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Задержанные мигранты
Миграция

В Московской области арестовали около 100 нелегальных мигрантов

Миграционное законодательство России
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Мужчина в наручниках

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