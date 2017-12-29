Для граждан предусматриваются штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей
С нового года в Московской области вырастет стоимость трудового патента для иностранных граждан, которая не индексировалась в регионе с 2015 года
Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в ходе итоговой пресс-конференции в Ташкенте особое внимание уделил изменениям, произошедшим в сфере миграции.
В Узбекистане появилось представительство МВД России в рамках реализации соглашения в сфере миграции.
Кабинет на портале позволит агентству обеспечить доступ к перечню работодателей, сообщивших о желании принять участие в оргнаборе граждан Узбекистана
Узбекистан намерен предоставить частным рекрутинговым компаниям право на отправку мигрантов за рубеж при наличии лицензии Минтруда.
Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы
Инцидент произошел в Кузьминском суде Москвы, где слушалось дело о депортации граждан из страны
Девять сотрудников так называемого центра помощи мигрантам задержаны в Москве за оформление документов сторонникам террористов и другим нелегалам
Госдума одобрила законопроект о повышении до 500 тысяч рублей штрафов за предоставление жилья нелегалам
Гражданин Узбекистана в одном из магазинов Уфы из ревности нанес многочисленные ножевые ранения своей сожительнице, а когда женщина скончалась, пытался совершить самоубийство
Власти Сахалина предлагают ввести запрет на трудоустройство мигрантов в охранные агентства и на автостоянки, с такой инициативой выступил губернатор Олег Кожемяко
В Хакасии почти 80% от всех патентов на осуществление трудовой деятельности получили узбекистанцы
Сегодня трудовые мигранты перечисляют из России 136 миллиардов долларов ежегодно, рассказала радио Sputnik доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории СПбГУ Елена Яковлева
В 2017 году в России миграционный прирост составит около 220 тысяч человек, об этом говорится в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения
Больше всего обращений к правозащитникам от мигрантов в России приходит по вопросу задержаний и незаконных проверок документов, рассказал Sputnik Узбекистан юрист, основатель портала migrant.mobi Ботиржон Шерматов
По статистике, 3,4% населения Земли проживает за пределами своих родных стран, а лидерами по числу мигрантов на сегодняшний день остаются США, Саудовская Аравия, Германия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Франция, Канада, Испания и Австралия.
В Москве правоохранители ликвидировали подпольную типографию, где узбекистанцы изготавливали поддельные документы: от миграционных карт до водительских прав и больничных.
Суд признал мигрантов виновными по статье КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"
Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.