Почему за электромобилями будущее и как внедрить их в Узбекистане, Sputnik рассказал выходец из Самарканда, работающий сейчас в Volvo Group
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Отказав в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 15 оправданным CAS россиянам, МОК принял юридически не обоснованное решение и в дальнейшем уже не сможет доказать кому-либо свою правоту, считает спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев.
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Американский фондовый рынок за прошедшие сутки показал рекордное за несколько лет снижение – индекс Dow Jones упал на 4,6%. О причинах снижения и последствиях Sputnik Узбекистан рассказал аналитик инвестиционной компании QBF Егор Бойцов
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