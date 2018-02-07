20:21 07 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 0°C
Прямой эфир
Поиск
Пассажиры у стойки регистрации билетов в международном аэропорту
Общество

Uzbekistan Airways увеличит на 50% норму бесплатного провоза багажа

11 0 0
Вестибюль станции Чиланзар Ташкентского метрополитена

В метро Ташкента разрешат фотографировать

Золотые слитки

Узбекистан начнет продавать иностранцам золотые слитки

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев

Год Узбекистана в Казахстане начнется 15 марта

Грузовики на границе

Узбекистанцы получат спецбланки разрешений для перевозки грузов в Китай

все новости

Главные темы

Колумнисты

Радио

Видео
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
Последствия разрушительного землетрясения на Тайване
Разрушенный Тайвань: последствия мощного землетрясения на острове
Читающие мамы Беларуси прочитали А. Навои. Международный проект Читающая мама
Белорусские мамы читают своим детям произведения Алишера Навои
Пенсионер построил дома собственный планетарий
Космос своими руками: пенсионер из Адыгеи построил планетарий

Инфографика

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: 1994-2018

Фото

Картина дня

Подробности

Орбита Sputnik

  • Виды Астаны, архивное фото
    Во-первых, это красиво!

    Власти Астаны рассказали, какие суммы готовы платить столичные автолюбители за то, чтобы стать обладателями "красивых" номеров.

  • Директор ТЭЦ Бишкека Андрей Воропаев во время интервью Sputnik Кыргызстан
    Работа над ошибками

    Новый директор ТЭЦ рассказал, почему в морозы жители Бишкека оказались без тепла, и стоит ли опасаться повторения аварии следующей зимой.

  • Здание парламента Республики Таджикистан, архивное фото
    Дорогу молодым!

    Лидеры Таджикистана помолодеют: в стране на пять лет снизили возраст для кандидатов в депутаты и президенты – и это не единственное изменение.

  • Бакинский бульвар
    Жаркая зима

    Чем грозит аномально теплая погода жителям азербайджанской столицы, рассказал корреспонденту Sputnik Азербайджан врач-терапевт.

  • Посол России в Беларуси Александр Суриков, архивное фото
    Это взаимно

    Российский посол в Беларуси Александр Суриков рассказал, когда может быть подписано соглашение о взаимном признании виз.

  • Олимпиада молодых кулинаров
    Кулинарный фурор

    Кулинары из Армении произвели настоящий фурор в Индии на международной олимпиаде - о чем гостей с Кавказа попросил знаменитый шеф-повар?

Самое интересное

В мире

Спорт

Фото недели

Аналитика

Опрос

Как вы относитесь к тому, что обучение в колледжах станет платным?
  • Отрицательно, у нас много небогатых семей, которые не смогут оплатить учебу
    68.5% (135)
  • Положительно, в колледжах будут учиться интеллектуалы, способные шевелить мозгами
    8.1% (16)
  • Идея правильная, но все будет зависеть от уровня оплаты
    23.4% (46)
Проголосовали: 197
Все опросы
Все опросы

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054