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Узбекский фигурист Миша Ге на Олимпиаде в Корее
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Миша Ге поработал в школе Евгения Плющенко

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Участники группового турнира открытого чемпионата по кок-бору

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Спорт

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  • Да, в таком случае водители станут добросовестней относиться к ПДД, на дорогах будет меньше аварий
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  • Нет, лучше бы ужесточили сдачу экзамена в автошколах, чтобы не отправлять водителей переучиваться заново
    29.1% (44)
  • Мне все равно, у меня нет машины
    3.3% (5)
  • Такие меры могут только породить коррупцию
    32.5% (49)
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