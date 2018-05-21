Игры международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходили с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований - компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.

Сборная Узбекистана в финальном матче обыграла ребят из Пакистана и стала победителем турнира.