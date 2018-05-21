По программе Real Madrid Foundation Clinic в Ташкент приедут три опытных тренера, которые будут обучать 30 своих коллег и 300 детей игре в футбол.
Продано несколько тысяч билетов на матчи CONIFA, которая объединяет сборные по футболу непризнанных стран, нацменьшинств и автономий, официально не входящих в состав FIFA.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.
Основная цель визита — развитие сотрудничества в сфере спорта, обсуждение новых проектов, которые смогут вывести партнерство двух стран в этом направлении на новый этап.
Sputnik Узбекистан пообщался с ребятами, которые стали настоящим открытием в петербургском любительском футболе.
Встреча, прошедшая в субботу в Тегеране, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Ирана. Гол на 17-й минуте забил Рузбех Чешми.
Команда из Узбекистана победила в международном турнире по футболу среди воспитанников детских домов "Будущее зависит от тебя".
Товарищеский матч между сборными Ирана и Узбекистана состоится 19 мая в 21:15 по Ташкенту на стадионе Озоди
С двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями команда республики уступила только хозяевам турнира.
Сборная Узбекистана по-прежнему занимает 88-ю строчку среди 211 команд.
Тренер сборной Узбекистана на международном турнире по футболу для детей-сирот Джамшид Асадов поделился со Sputnik gэмоциями после триумфа своих подопечных.
Какой сон видел вратарь сборной Узбекистана перед финалом международного турнира "Будущее зависит от тебя" против Пакистана, и что говорил ему тренер перед серией пенальти, выяснил корреспондент Sputnik.
Игры международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" проходили с 11 по 16 мая на стадионе "Сапсан Арена" в Москве. Организаторы международных соревнований - компания "Мегафон" совместно с благотворительными организациями Street Child United и Save the Children.
Сборная Узбекистана в финальном матче обыграла ребят из Пакистана и стала победителем турнира.
В главном поединке встречались сборные Пакистана и Узбекистана, игравшие в одной группе. Победителя удалось выявить лишь в серии пенальти. Героем матча стал вратарь Узбекистана Сергей Исламов.
Юношеская команда из Узбекистана сразится за главный приз турнира со сверстниками из Пакистана. Следите за поединком на нашем сайте и в социальных сетях.
Товарищескую встречу проведут в Тегеране 19 мая, исполняющий обязанности главного тренера решил не приглашать в сборную легионеров
Всего спортсмены выиграли четыре квоты, три в греко-римской и одну в вольной борьбе.
Корреспондент Sputnik побывал на победном для сборной Узбекистана полуфинале международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя".
Анатолий Широв будет работать на матчах III Центрального дивизиона чемпионата Азии, которые пройдут 16 и 19 мая 2018 года в Алматы (Казахстан).
Кроме того, спортсмену было предложено принять участие в Азиатских и Олимпийских играх.
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