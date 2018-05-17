Глава государства в аэропорту Ташкент ознакомился с возможностями и условиями сервиса Dreamliner Boeing-787.
Согласно документу, обработка персональных данных невозможна без согласия гражданина, также запрещено интересоваться сведениями о национальности и политических убеждениях.
Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, решение принято в рамках социальной поддержки.
Супруга Кирилла Вышинского рассказала, как арестовали ее мужа и в каких условиях его содержат под стражей.
Соответствующий проект опубликован на сайте обсуждения нормативно-правовых актов Узбекистана, власти намерены усилить защиту природы.
В ходе встречи представители судов стран-участниц ШОС обсудят вопросы внедрения информационных технологий в судебную деятельность, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Приказ вносит поправки в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для работы одной служебной бригады.
На этой неделе из-за стихии в Узбекистане погибли восемь человек, граждан просят соблюдать меры предосторожности в горных и предгорных районах.
Должностные лица привлекли к дисциплинарной ответственности, из-за грубого нарушения закона возбудили три уголовных дела
В топ правонарушений вошли проезд на красный свет — 170 фактов, движение по встречной полосе — 110.
Положение о порядке организации исполнения наказания утвердил кабинет министров, список включает благоустройство городов, зон отдыха и поселков.
Суть методики в том, что водителям за нарушения будут начисляться баллы, например, 100 или 50, после преодоления критической отметки автолюбители будут сдавать экзамен заново.
На прошлой неделе инспекторы Госкомэкологии провели оперативно-профилактические рейды на рынках "Эски жува" и "Янгиабад"
Процедуру максимально упростили: пассажиры смогут приложить карту TezCard к специальному терминалу, он спишет средства.
С 29 мая "Узбекистон хаво йуллари" вводит вторую частоту рейсов Ташкент — Термез — Ташкент и Термез — Москва — Термез.
Кандидатуру 58-летнего Тохира Мирхидоятова утвердили на собрании 16 мая, проведенном под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова
При районных и городских многопрофильных поликлиниках, семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах появятся также женские консультации.
Дорогу перекроют в связи с тактическими учениями.
Глава ведомства Азим Ахмедхаджаев встретился со старшим вице-президентом компании, они обсудили ряд вопросов сотрудничества в сфере телекоммуникаций
Исследование студенческой миграции казахстанских выпускников показало, что 20 процентов абитуриентов республики выбирают вузы Китая и России.
Россиянин Генрих Сидоренко ищет пару из Кыргызстана, которую запечатлел на фото пять лет назад, чтобы отдать снимок.
Sputnik Таджикистан рассказывает о пяти причинах, почему таджики празднуют свадьбу в Москве.
Звезды московского Большого театра представят балет "Жизель" Адольфа Адана на бакинской сцене.
Военные разведчики Беларуси поехали на тренировку в Россию: офицеры отработают совместные приемы против условного противника.