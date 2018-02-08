Ташкент и Киев планируют заняться совместным разведением свиней и крупного рогатого скота
Руководство для органов по сертификации продукции "халяль" и другие проекты стандартов данной серии находятся на стадии согласования
Заместитель председателя правления "Узбекнефтегаза" Улугбек Ашуров провел переговоры с миссией ВБ по вопросам разработки генеральной схемы развития газоснабжения и газификации республики
Будет оптимизировано пять направлений: техобслуживание, ремонт, персонал, транспорт и снабжение
Нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами увеличены и дифференцированы в Узбекистане
Замминистра энергетики сообщил, что до сих пор действует пауза в переговорах на покупку газа из Туркменистана, сейчас основной поставщик газа — "Узбекнефтегаз"
Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин и представители Министерства внешней торговли обсудили увеличение поставок овощей и фруктов по "зеленому коридору"
Apple 2 февраля обратилась с письмом в Сенатский комитет по торговле США с инициативой возместить деньги своим клиентам, которые заменили батарею по прежней стоимости ремонта, раньше замена стоила на 50 долларов дороже
Новый интернет-магазин будет рассчитан на аудиторию до 25 лет, а также на тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России
Бизнесмены опасаются отмены сделок с зарубежными партнерами после попадания в "кремлевский список" США
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов до конца марта этого года совместно с "Узбекистон хаво йуллари" внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы авиакомпании на сумму реализации билетов по сниженным ценам
На территории аэропорта Карши также внедрят режим "открытое небо", в том числе с привлечением авиакомпаний-лоукостеров
Президент Узбекистана поручил до конца февраля разработать программу мероприятий по комплексному развитию рыбной отрасли на 2018 год
Участники в совет будут отобраны на основе конкурса, экспертный совет будет заниматься обменом мнениями между частным сектором и министерством
Перспективы стратегического партнерства стран Европы и Азии прокомментировала заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина
Экономист Максим Блант предполагает, что биткоин падает из-за мировых скандалов, а также предыдущего быстрого роста
В стратегию, которая будет готова к апрелю, войдут задачи по инновационному развитию отраслей реального сектора экономики, стройиндустрии, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры
Продовольственные товары подорожали на 3,5%, непродовольственные товары — на 2,3% и услуги — на 1,4%, сообщает Государственный комитет по статистике
Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев посетит с рабочим визитом Кыргызстан 8-9 февраля
Центральный банк Узбекистана с 6 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?