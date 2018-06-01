Спектакли пройдут 31 мая и 1 июня, артисты театральной студии Musical покажут представление на узбекском языке.
На портале коллективных обращений "Менинг фикрим" открылась петиция на эту тему.
Культурное мероприятие пройдет в этнографическом музее на набережной Бранли с 31 мая по 3 июня.
Как рождаются визуальные образы для будущих блокбастеров и сколько пластилина можно найти в магазинах Ташкента, Sputnik рассказал художник Сергей Алибеков.
Премьера состоялась 30 мая 2000 года в Астане в рамках фестиваля "Приз традиций".
Артистка рассказала о новых проектах, назойливых поклонниках и тренировках.
Организаторы ждут всех желающих и советуют приходить в удобной одежде, так как зрителей разместят на курпачах (национальные стеганые матрацы).
Международное информационное агентство и радио Sputnik традиционно поздравило участников шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии.
Международная выставка проходит 26-27 мая у знаменитого архитектурного комплекса Ляби-хауз в Бухаре.
Первое место в вокальном конкурсе завоевала Диана Анкудинова из Самарской области, а второе - Вера Ярошик из Беларуси.
Мероприятие проходило в преддверии Международного дня детей и Дня биоразнообразия. Были намечены новые встречи в следующем учебном году.
Фильм будет называться "Mr.Нокаут". В основе ленты — биография боксера Валерия Попенченко.
Юморист недавно вернулся на узбекское телевидение после многолетнего перерыва, а теперь стал главным мультипликатором страны.
В программе фестиваля - выступления фольклорных ансамблей из регионов страны, различные тематические мастер-классы, национальные игры и забавы, показ мод от юных дизайнеров, а также гвоздь программы - узбекский плов
Основатель группы "Ленинград" попросил средства массовой информации не нарушать личное пространство его с Матильдой.
Победителям вручили книги по русской грамматике, а в библиотеку кафедры была передана книга о музеях России.
В более чем 60 представительствах Россотрудничества зарубежных стран 24 мая празднуют День славянской письменности, основателями которой были Кирилл и Мефодий.
Близкое сотрудничество со звездами Болливуда будет играть значительную роль в пропаганде туристического потенциала Узбекистана в Индии и странах Западной Европы и США, где индийская диаспора насчитывает несколько миллионов человек.
Для организации деятельности кинотеатров создадут специальный прокатный центр, который обеспечит их как национальными, так и мировыми премьерами.
Выступление дважды переносилось с начала года; певец вышел на сцену после тяжелой травмы.
Самообучаемый человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics, выступит на форуме мэров городов стран Шелкового пути в Астане.
Депутаты Бишкекского городского кенеша одобрили постановление об освобождении посольства Китая в Кыргызстане от арендной платы за землю.
ВОЗ наградила президента Таджикистана Эмомали Рахмона специальной наградой за огромный вклад в борьбу с табакокурением.
Азербайджанец изобрел трехэтажный велосипед с тремя колесами – корреспонденту Sputnik удалось пообщаться с инженером-любителем.
Sputnik узнал подробности вопиющего случая в Добруше, где в местную больницу доставили 7-летний ребенок с сильным алкогольным отравлением.