Двадцать школьников из Усть-Янского района Якутии, которые прилетели в Таиланд на международный культурный фестиваль, с 6 февраля не могут вылететь обратно
Выездная панель CAS определила, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии Международного олимпийского комитета оценивали их, был дискриминационным или несправедливым
В Таджикистане на пять лет снизили возраст для кандидатов в президенты
Глава Штатов Дональд Трамп учредил национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы
Экстремисты могли воспользоваться напряженностью между общинами, живущими в Центральной Азии, полагает директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник
Особое внимание будет уделено подготовке специалистов для нефтехимической и агропромышленной отрасли
Новый интернет-магазин будет рассчитан на аудиторию до 25 лет, а также на тех, кто хочет купить известные бренды с доставкой из России
Документ по борьбе с преступностью в СНГ был подписан министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым и главой МВД Таджикистана Рамазоном Рахимзодой
Бизнесмены опасаются отмены сделок с зарубежными партнерами после попадания в "кремлевский список" США
Террористы обстреляли из минометов квартал Баб-Тума в историческом центре Дамаска, погибли два человека и пятеро получили ранения
WADA начало внедрять "биологический паспорт" еще в 2008 году, для этого постоянно измеряется уровень гормонов, состав крови и химический состав тканей организма
Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении погибшему в Сирии российскому летчику Роману Филипову звания Героя России
Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 26 до 34 лет
Ссора из-за долга в 2 доллара закончилась трагедией
Одну из улиц Владивостока хотят назвать в честь сбитого в Сирии российского летчика – в качестве вариантов рассматривают Узбекскую и Хивинскую улицы.
Владельцы последней модели смартфона компании Apple — iPhone X — столкнулись с "глюком" в работе устройства, который не позволяет им отвечать на звонки
Официально эти корабли создали для борьбы с подводными лодками, по словам представителей ВМФ, они приходят на смену большим и дорогим судам
Глава CAS обещал изучить неодобрительные высказывания руководителя МОК по поводу оправдания 28 спортсменов из России, а также заметил, что олимпийцы имеют право на справедливое решение
Особенностью женщин, живших в тот период, были выступающая вперед нижняя челюсть и выраженные скулы
По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?