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МИД России: вопрос урегулирования в Афганистане по-прежнему не решен

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Судебный молоток, архивное фото

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