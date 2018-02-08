Глава МИД Узбекистана обсудит подготовку к международной конференции по Афганистану, запланированной в марте в Ташкенте, с главами Индии и Пакистана
Стороны обсудили оказание поддержки Афганистану путем расширения регионального сотрудничества
Железнодорожные пути были разобраны полтора десятилетия назад, однако в канун госвизита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан они будут восстановлены
Главным сыщиком республики назначен полковник Кутлимуродов Ильхом Мадиярович
Глава внешнеполитического ведомства обсудит в Иране, Индии и Пакистане подготовку к международной конференции по Афганистану, запланированной в марте в Ташкенте
Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев в рамках приема по случаю дня дипломатического работника рассказал о перспективах двусторонних отношений.
Встречу чиновники рассматривают как логическое продолжение реализации договоренностей между странами, которые были достигнуты в ходе госвизита Шавката Мирзиёева в Сеул в ноябре 2017 года
Во время визита в Алмазарский район Ташкента глава государства осмотрел проект парка на берегу канала Кичкирик, познакомился с работой системы "Безопасный город" и пообщался с местными жителями
Юнусабадскую линию Ташкентского метрополитена протяженностью 2,9 километра намечено сдать в эксплуатацию в 2019 году
О планах США на Афганистан рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко
Власти Узбекистана 9 февраля обсудят с делегацией Афганистана подготовку к намеченной на март в Ташкенте международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане
В период смены власти в Узбекистане велись разговоры о вступлении республики в ОДКБ, однако новых заявок ни от каких стран пока не поступало
В прошлом году МВД Таджикистана предотвратило на территории страны 17 терактов
В пленарном зале Верховного суда Узбекистана прошел круглый стол по вопросам реформы судебной системы
Глава Штатов Дональд Трамп учредил национальный центр по отбору иммигрантов и соискателей американской визы
Экстремисты могли воспользоваться напряженностью между общинами, живущими в Центральной Азии, полагает директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник
Перспективы стратегического партнерства стран Европы и Азии прокомментировала заведующая сектором Центра постсоветских исследований НИИ ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Елена Кузьмина
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов встретится в Китае не только со своим коллегой, но и с руководителями других министерств и ведомств
Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев посетит с рабочим визитом Кыргызстан 8-9 февраля
Шавкат Мирзиёев произвел ряд кадровых перестановок в структуре своей пресс-службы.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?