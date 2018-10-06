Колумнисты

Минобороны РФ обвиняет Пентагон в разработке новых видов биологического оружия, в том числе на базе сети лабораторий в постсоветских странах, в том числе в Узбекистане. Свои опасения о подобной деятельности США уже выразила и Европа.
Недавний инцидент, когда китайский военный корабль буквально "вытолкал" американский эсминец из спорных вод, дополнил привычную дипломатическую риторику Пекина весомым военным аргументом, пишет политолог.
Колумнист Sputnik Александр Рудковский констатирует закат эры исключительности доллара.
Евросоюз, руководство НАТО и Госдеп США подводят итоги референдума, состоявшегося в маленькой балканской стране Македонии. Вернее, не состоявшегося.
Выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН — это маркер перехода от опасливого уважения к злобному осмеянию – пишет Иван Данилов, автор блога Crimson Alter.
Мамы всегда хотят как лучше, но иногда благими намерениями выложена дорога к плачевным последствиям.
На прошедшей неделе президенты стран СНГ обсудили в Душанбе важные совместные вопросы, в Узбекистане начали работу семейные гостевые дома, а у пенсионеров республики появились новые возможности для защиты своих прав.
Содружество независимых государств появилось после распада СССР, какие дальнейшие планы у участников организации будет обсуждаться на саммите в Душанбе.
Узбекистану и его соседям не стоит надеяться на особое внимание Евросоюза. Однако для руководства Узбекистана открывается оперативный простор.
После поражения в Сирии и Ираке ИГИЛ (запрещена в России) может начать создавать халифат в Центральной Азии, считают участники проходящих в Кыргызстане антитеррористических учений СНГ "Иссык-Куль – Антитеррор-2018".
Модный колумнист Sputnik Ирина Гущина рассказывает о незаменимой белой рубашке, с помощью которой можно создавать стильные образы по самым разным поводам.
Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян рассуждает для Sputnik о личности нового посла США в Узбекистане.
На дальневосточных границах России наш сосед, корейский народ, решил похоронить гражданскую войну: вообще-то это повод для праздничного салюта как минимум над бухтой Золотой Рог во Владивостоке, а может, и не только там. Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".
В мировой торговле сложилась довольно сложная ситуация, поэтому многие страны примут жесткие меры для поддержки своих предпринимателей.
О том, какими были школьники последнего десятилетия прошлого века, чем они занимались и к чему стремились, с ностальгией вспоминает колумнист Sputnik Абхазия Эсма Голандзия.
Запоминающимися событиями на этой неделе стали презентация клипа Лолы с участием паралимпийцев, новые камеры на дорогах Ташкента и прием в школы по системе "одного окна".
Обнаженные на картинах кисти молодой художницы Марифат Давлатовой уже несколько недель вызывают бурное обсуждение в Душанбе.
Российским и китайским компаниям поставлена жесткая задача — до конца года подписать контракт на поставку газа по западному маршруту, сообщил в понедельник вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам работы двусторонней российско-китайской межправительственной комиссии.
Что делать, если близкому человеку поставили страшный диагноз - рак, как справиться тем, кто рядом, и найти силы помочь больному.
После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия превратилась в перевалочный пункт, через который до Италии добрались уже 650 тысяч африканских беженцев. В Риме ответственность за наплыв переселенцев возлагают на Париж — именно Франция убедила страны НАТО избавиться от Каддафи. Об этом - Игорь Гашков.
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В Оше первый вице-мэр Сайибжан Турдуев и вице-мэр Асылбек Топчубаев устроили поединок по армрестлингу – видео.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил боевые и военно-морские знамена Государственной пограничной службы.
Президент напомнил, что в свое время категорически запретил без его ведома касаться этой проблемы.