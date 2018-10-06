09:51 06 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск

Колумнисты

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Международная туристическая ярмарка в Ташкенте
Восток — дело яркое: чем порадовала Международная туристическая ярмарка
Арина Шарапова: Узбекистан правильно использовал богатый потенциал прошлого
Арина Шарапова: Узбекистан ушел далеко вперед, и это здорово
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Как вы относитесь к повышению цен на хлеб?
  • Отрицательно, в Узбекистане итак народ живет небогато
    43.1% (279)
  • Положительно, давно пора внедрять рыночные механизмы для развития бизнеса
    9.2% (60)
  • Можно повысить цены, если нуждающиеся граждане получат денежную компенсацию
    6.9% (45)
  • Стоимость хлеба необходимо отрегулировать: она должна быть адекватна зарплатам по стране
    40.8% (265)
Проголосовали: 649
Все опросы
Все опросы

Орбита Sputnik