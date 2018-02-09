Как вы относитесь к тому, что обучение в колледжах станет платным?

Отрицательно, у нас много небогатых семей, которые не смогут оплатить учебу 69.1% (181)

Положительно, в колледжах будут учиться интеллектуалы, способные шевелить мозгами 10.3% (27)

Идея правильная, но все будет зависеть от уровня оплаты 20.6% (54) Проголосовали: 262 Все опросы Отрицательно, у нас много небогатых семей, которые не смогут оплатить учебу

Положительно, в колледжах будут учиться интеллектуалы, способные шевелить мозгами

Идея правильная, но все будет зависеть от уровня оплаты Все опросы