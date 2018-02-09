Заместитель председателя правления "Узбекнефтегаза" Улугбек Ашуров провел переговоры с миссией ВБ по вопросам разработки генеральной схемы развития газоснабжения и газификации республики
Будет оптимизировано пять направлений: техобслуживание, ремонт, персонал, транспорт и снабжение
Церемония запуска будет приурочена к заседанию совета директоров "Лукойла" в Бухаре
Нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами увеличены и дифференцированы в Узбекистане
Правление Центрального банка Узбекистана решило сохранить ставку рефинансирования на уровне 14%