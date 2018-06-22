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Равшан Ирматов в матче между сборными Мексики и Хорватии на чемпионате мира по футболу - 2014.
Из Узбекистана с любовью: Равшан Ирматов рассудит матч Аргентина — Хорватия
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  • Отличная работа: все карточки по делу
    69.4% (25)
  • В целом держал игру, но грубые нарушения надо было пресекать раньше
    16.7% (6)
  • Арбитр дал слишком много воли обеим командам, что привело к общей грубости в матче
    5.6% (2)
  • Если и были мелкие ошибки, то винить судью в общем исходе матча нельзя
    8.3% (3)
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