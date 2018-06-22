Всего за восемь лет Афины получили от Еврогруппы свыше 240 миллиардов евро.
Объем товарооборота между Узбекистаном и Таджикистаном с января по май составил около 94 миллионов долларов.
В рамках программы продолжится деятельность по трем главным направлениям: развитие ведомств по управлению границами, улучшение методов управления миграционными потоками и введение режима упрощенной приграничной торговли.
В частности, стало известно об изменении цен на билеты экономкласса в Дубай и Ригу, продажа производится в местной валюте по курсу узбекистанского ЦБ.
Договоренность между властями Узбекистана и России о строительстве АЭС в республике достигнута, сейчас разрабатывается план реализации проекта.