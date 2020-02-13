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Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Подросток устроил стрельбу в школе во Флориде
Исключенный ученик устроил стрельбу в школе во Флориде
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