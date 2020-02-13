Будете ли вы следить за выступлениями узбекских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане?

Да, собираюсь болеть за своих 42.8% (50)

Я слежу за Олимпиадой в целом и спортсменами из разных стран 33.3% (39)

Нет, я не интересуюсь спортом 23.9% (28) Проголосовали: 117 Все опросы Да, собираюсь болеть за своих

Я слежу за Олимпиадой в целом и спортсменами из разных стран

Нет, я не интересуюсь спортом Все опросы