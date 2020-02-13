Источник Sputnik подтвердил, что на место Муиджона Тохирий назначен Муроджон Азимов, ранее занимавший пост заместителя генпрокурора
Комитет по вопросам информации и коммуникационных технологий сформирует условия и базу для развития национального медиаконтента
Пункт пропуска "Куштегирмон" открылся в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана
Сотрудников Министерства иностранных дел России с коллегами из стран СНГ связывают общие страницы дипломатической истории, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов