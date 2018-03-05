Отмена виз между Таджикистаном и Узбекистаном приведет к потеплению межнационального и социального климата, рассказал Sputnik Узбекистан глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Президент США Дональд Трамп уволил главу Госдепортамента США Рекса Тиллерсона, назначив на эту должность бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, а разведывательное управление впервые возглавила женщина.
Политолог, эксперт центра современного Афганистана Андрей Серенко считает успех узбекско-таджикских переговоров в Душанбе заслугой в первую очередь Шавката Мирзиёева, который изначально взял курс на сближение с соседними странами
Преподаватель ВШЭ, эксперт по Центральной Азии Григорий Лукьянов рассказал о том, чем так важен для региона предстоящий саммит глав стран ЦА в Астане.
Власти республик активно решают проблемы, которые накопились за последнее время, — это трансграничное сообщение, свободное движение людей и товаров, пояснил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Как только России удалось остановить процесс деления на сегменты, который длился с 90-х годов, началось противостояние Москвы и Запада, заявил эксперт Алексей Мартынов
Эксперт Центра современного Афганистана Андрей Серенко оценил преимущества сближения Ташкента и Душанбе для региональной безопасности и не исключил возможности наращивания сотрудничества между центральноазиатскими странами в этой сфере
Грядущий круглый стол в Ташкенте с участием представителей Евросоюза — смотр сил Запада в регионе, рассказал Sputnik Узбекистан эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Казахстанский дизайнер Динара Сатжан представила коллекцию "Байконур" в день открытия Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве
Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов поделился своей точкой зрения по поводу заявления Ким Чен Ына об объединении с Южной Кореей.
О вреде электронных "девайсов" рассказал химик Вадим Мальцев
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон после встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил, что между странами не осталось нерешенных вопросов.
По признанию депутата парламента Эстонии Ольги Ивановой, сильных мужчин в политике она встречала очень немного
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал свой прошедший государственный визит в Таджикистан историческим, особенно отметив важность решения пограничного вопроса и открытия всех пунктов пропуска.
Всех детей учат писать по одним и тем же прописям, однако по окончании школы все пишут по-разному, потому что ядро личности у каждого свое, рассказала графолог Ирина Бухарева
Юрист Владимир Плужник объяснил, как должен действовать сотрудник, уволенный по инициативе работодателя
Тренд сегодня — это все антиженственное и мешковатое, рассказала дизайнер одежды Екатерина Добрякова
Если мир будет многополярным, полицентричным, то он станет гораздо безопаснее, чем при существующей гегемонии США, уверен президент Российско-китайского аналитического центра
Увязывать скандал с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и отказ Великобритании от участия в чемпионате мира по футболу — это нелогично и просто не выдерживает никакой критики, считает эксперт Александр Гусев
Эксперт РИСИ Аждар Куртов не исключает возможности появления каких-то новых интеграционных союзов в регионе, но они должны будут действовать с учетом уже существующих экономических и политических объединений.
Уголовные дела возбуждены в Казахстане в отношении активистов признанного экстремистским движения "ДВК", возглавляемого опальным олигархом Аблязовым.
Научные проекты бишкекских школьников поддержали вузы из России –старшеклассники получили возможность практиковаться в научных лабораториях вузов РФ.
Президент Таджикистана раскритиковал прокуроров, из-за слабого контроля которых банки не могут вернуть сбережения населению.
Песню "X my heart", с которой азербайджанская исполнительница Айсель Мамедова выступит на "Евровидении", изменили после критики в социальных сетях.
Разногласия по разным вопросам в Союзном государстве Беларуси и России являются частью естественных процессов, считает госсекретарь СГ Григорий Рапота.