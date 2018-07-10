Футбольный эксперт, вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава в эфире Sputnik Абхазия высоко оценил уровень игры в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Хозяева поля уступили в серии пенальти 3:4.
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