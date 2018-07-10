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Слева направо: Марио Фернандес, Федор Кудряшов (Россия) и Анте Ребич (Хорватия) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
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