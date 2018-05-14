Всего спортсмены выиграли четыре квоты, три в греко-римской и одну в вольной борьбе.
Российский лидер намерен ознакомиться с готовностью Единого центра управления дорожным движением к работе транспортного перехода.
Сумма может составить от 4 до 4,5 тысячи сомони, это указано в законодательстве Республики Таджикистан
Российский лидер заявил о позитивной динамике развития двусторонних отношений, встреча прошла в Сочи.
Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала в мае газета Sunday Times, в него вошли 16 выходцев из бывшего Советского Союза.
Представители республики презентовали индийской стороне программу "зиёрат-туризма"
Нурлан Нигматуллин поздравил дипломата со вступлением в должность и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений.
Американские журналисты провели сравнительный анализ представительских автомобилей, на которых ездят российский и американский президенты.
Команда сыграла со счетом 1:0 с Бурунди, следующая игра намечена на среду. Спортсмены проявили истинный узбекских дух и волю.
На объекте предусмотрели четыре остановки общественного транспорта и тротуар для пешеходов.
Узбекистан установил минимальную экспортную цену на черешню – эксперты пришли к мнению, что килограмм не может стоить меньше четырех долларов.
Доцент кафедры политологии Финансового университета, колумнист Sputnik считает, что реакцию западных СМИ на церемонию инаугурации Владимира Путина можно в целом охарактеризовать древней "шумерской" пословицей "не съем, так понадкусываю".