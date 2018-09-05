В суд поступили четыре исковых заявления от каналов ТНТ, ТВ3, "Парнас Медиа", "2*2" о полной блокировке пиратских копий ряда сериалов.
Новая технология поможет бороться с мошенниками, которые вносят незначительные изменения в адрес сайта и крадут данные пользователей.
Суд над Кириллом Вышинским является чисто политической историей, рассказал Sputnik Узбекистан политолог, писатель, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал журналиста узником совести.
В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят.
Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
По версии правоохранителей, подозреваемый не стрелял в сержанта Андрея Райского, причиной смерти стал удар тупым предметом по голове.
Министерство культуры республики выпустило книгу эскизов по нарядам для повседневной жизни, работы, выходных и праздничных дней.
Министр отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России увеличивает риск военной конфронтации между странами.
Из-за тайфуна погибли уже девять человек, ранения различной степени тяжести получили более 300 японцев.
В результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали.