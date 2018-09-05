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До сих пор в республике не существовало базового образовательного учреждения для подготовки журналистов
Альма-матер для журналистов: где будут учиться "золотые перья" Узбекистана
Привидения храма святого Георгия
Фигуры привидений в церкви святого Георгия добавили храму популярности
Узбекистан на Азиатских играх
Исторический успех: как узбекистанцы выступили на Азиатских играх

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