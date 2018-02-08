Пес из Бурятии, которому живодеры отрубили лапы и отрезали нос, пристроен к новым хозяевам: он уехал жить в Новосибирск
Курьезный случай произошел в аэропорту, когда американский лидер поднимался по трапу самолета — порывы ветра обнажили его лысину
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья Тайваня 7 февраля, сообщает китайский сейсмологической центр (CENC)
Мини-флешмоб "Читаем Навои вместе" прошел в гимназии №4 города Могилева в рамках международного проекта "Читающая мама"
В планах у Виктора Ивановича сделать планетарий передвижным, чтобы дети и в соседних деревнях могли больше узнать об устройстве нашей Вселенной
В рамках многодневного турне по десяткам стран главная награда предстоящего мирового футбольного первенства посетила и столицу Узбекистана
В Японии открылся ежегодный фестиваль снега
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Собачий карнавал прошел за неделю до красочного и масштабного традиционного мероприятия в Рио-де-Жанейро
Снежная стена перекрыла выход из дома жителя Сахалина после сильного снегопада
Российские военные нанесли удар по позициям террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" в Идлибе, которые атаковали российский самолет Су-25 и убили летчика
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В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности
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