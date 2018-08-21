Как отмечают большой праздник мусульмане стран СНГ, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На I Международном форуме древних городов, который проходил в Рязани с 12 по 19 августа представляли три города: Бухара, Ташкент и Самарканд.
Эмомали Рахмон совершает первый за 17 лет государственный визит в Узбекистан.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сборная Узбекистана на Азиатских играх в Индонезии победила Бангладеш, а в Италии продолжают разгребать завалы после обрушения моста.
Мероприятие прошло в столице Китая с 15 по 19 августа, детям и взрослым показали широкое разнообразие новинок.
В североитальянской Генуе накануне обрушился автомобильный мост, власти объявили двухдневный траур.
Парку Горького исполнилось 90 лет 12 августа, по этому случаю с 25 августа по 2 сентября в парке пройдет масштабный праздничный фестиваль.
Пассажирский лайнер MSC Splendida кинул швартовые у причала морского вокзала Владивостока.
Олимпийские объекты в Пекине превращаются в руины.
Праздник в честь 173-летия со дня рождения казахского поэта Абая Кунанбаева в Ташкенте, чемпионат Европы по летним видам спорта в Шотландии и огромный круизный лагерь во Владивостоке - в фотоленте Sputnik.
Сегодня Туркменистан становится одним из наиболее важных логистических центров региона. Международное авторалли "Амуль-Хазар 2018", которое стартует в середине сентября, символизирует наследие Туркменистана как сердца Великого шелкового пути, связывавшего Восточную Азию со Средиземноморьем.
Рыбак из Мурманска Роман Федорцов однажды опубликовал в соцсетях фото уродливой рыбы, которая попалась в трал его судна. Сегодня уже свыше 300 тысяч подписчиков следят за его публикациями.
Выставка с поэтическим названием "И шелк привидится в дыхании песков" объединила образцы узбекской вышивки из разных регионов и эпох.
Сирийская армия завершила операцию по освобождению провинции Дераа от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (Террористическая организация, запрещенная в России).
Разведчики из Узбекистана показали один из лучших результатов на третьем этапе конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр.
Соревнования 28 конкурсов проходят в семи странах. Узбекистан участвует в 13 из них.
Самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок. Первые находки мастеров из современной Наманганской области датируются VIII веком до новой эры.
В этом году Военно-Морскому Флоту Российской Федерации исполняется 79 лет. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли в городах-героях России.
Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.
Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.
Таджикистане рассматривают предложение ввести уголовное наказание за нелегальный оборот СИМ-карт.
В МИД Азербайджана объяснили, почему не пустили на территорию республики немецкого парламентария.
Пенсионеры и дети чуть ли не подрались за бесплатное мороженое, которое разбрасывали на открытии нового продуктового магазина в Минске.