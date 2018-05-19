По причине загрязнения воздуха в мире ежегодно умирают более 7 миллионов человек, согласно данным Всемирной организации здравоохранения
Летний сезон в Петергофе традиционно открыла торжественная церемония запуска фонтанов.
В субботу четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила в центре столицы Чечни. На место тут же прибыли правоохранители, в результате спецоперации нападавших ликвидировали.
В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" открыли летний сезон.
В субботу, 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой.
"Ледяную пещеру" открыли в московском парке "Зарядье".
Посмотрите на видео, как владельцы ресторана в Китае предлагают своим посетителям задуматься о своем весе.
Каждый желающий может поддержать своего любимого участника, отправив SMS до 24 мая.
В Таиланде шестимесячный щенок застрял в садовом горшке, пытаясь поймать жука.
Команда из Узбекистана победила в международном турнире по футболу среди воспитанников детских домов "Будущее зависит" от тебя.
Пост начался 17 мая и закончится 15 июня, в этот период верующие воздерживаются от пищи и питья и обращаются к Богу.
Российские журналисты выразили свой протест против задержания руководителя РИА Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.
Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Киев супруги Кирилла Вышинского Ирины Вышинской об обстоятельствах дела ее мужа.
В рамках трехдневного визита в США президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Пентагон и провел переговоры с главой американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом.
Сборная Узбекистана в финальном матче международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" сумела проявить характер и выдержку, которые позволили обыграть Пакистан в серии пенальти.
Руководителя РИА Новости Украина подозревают в государственной измене, его этапировали в Херсон
Кто забил больше всего голов в финальных стадиях чемпионатов мира, расскажет инфографика Sputnik.
Президент США Дональд Трамп принял узбекского лидера Шавката Мирзиёева.
Сборная Узбекистана в драматичном финальном матче международного турнира по футболу среди детей-сирот "Будущее зависит от тебя" обыграла по пенальти сверстников из Пакистана.
Сначала решено было демонтировать вспомогательные постройки и расчистить площадку для сноса основного здания
Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.
Болельщик из Кыргызстана намерен автостопом добраться до Баку, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу.
Таджикистанские пограничники задержали двоих граждан Афганистана с более чем пятью килограммами героина.
Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.
Новый председатель правления футбольного клуба "Динамо Брест" Диего Марадона поздравил команду с завоеванием Кубка Беларуси в матче с БАТЭ.