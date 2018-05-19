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Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов
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Как на Украине преследуют журналистов с "неудобной" властям точкой зрения

Задержание журналиста РИА Новости в Киеве
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