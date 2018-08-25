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Инфографика

  • Последнее обновление: 12:25 25.08.2018
    12:25 25.08.2018

    Общение без границ: какой язык мира стоит выучить

    По разным данным, сейчас в мире насчитывается более шести тысяч языков, но лишь несколько десятков являются языками мирового значения.

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  • Последнее обновление: 11:59 22.08.2018
    11:59 22.08.2018

    Какая профессия самая нервная

    Никто не застрахован от стресса на рабочем месте, однако в некоторых профессиях работа постоянно испытывает нервы сотрудников на прочность.

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  • Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан
    Последнее обновление: 17:19 17.08.2018
    17:19 17.08.2018

    Впервые за 17 лет: визит Рахмона в Узбекистан

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

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  • Доисторичсекие животные Узбекистана
    Последнее обновление: 12:31 16.08.2018
    12:31 16.08.2018

    Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

    Миллионы лет назад Землю населяли совсем другие животные. Кого можно было встретить на территории современного Узбекистана, смотрите в инфографике Sputnik.

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  • Узбекистан на АрМИ-2018
    Последнее обновление: 12:30 13.08.2018
    12:30 13.08.2018

    Разведчики сильны и танки быстры: итоги АрМИ-2018

    Четвертые Армейские международные игры прошли с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран.

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  • Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
    Последнее обновление: 12:46 10.08.2018
    12:46 10.08.2018

    Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

    Рост экономики, динамика цен на продовольствие и другие товары, инфляция и остальные финансовые показатели Узбекистана по итогам шести месяцев 2018 года - в инфографике Sputnik.

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  • Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
    Последнее обновление: 12:53 07.08.2018
    12:53 07.08.2018

    Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

    В тройке лидеров казахстанцы, узбекистанцы и россияне. Граждане каких стран чаще всего приезжают в Кыргызстан, выяснили специалисты Национального статистического комитета.

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  • Последнее обновление: 13:00 04.08.2018
    13:00 04.08.2018

    Рецепт здоровья навсегда: лимон и простая вода

    Очищение организма, омоложение кожи, борьба с вирусами и воспалениями, улучшение пищеварения и укрепление иммунной системы - всего этого можно добиться одним простым рецептом.

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  • Вступительные экзамены - 2018: что нового
    Последнее обновление: 13:01 01.08.2018
    13:01 01.08.2018

    Самое главное о приемной кампании — 2018

    С 2018 года глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ввести новую систему подачи документов в высшие учебные заведения страны.

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  • Когда наступает пенсионный возраст в разных странах
    Последнее обновление: 21:16 30.07.2018
    21:16 30.07.2018

    Какой пенсионный возраст в разных странах мира

    Во сколько лет женщины и мужчины выходят на пенсию в разных странах.

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  • Сколько стоит тонировка в разных странах мира
    Последнее обновление: 19:17 27.07.2018
    19:17 27.07.2018

    Тонировка авто в Узбекистане: правила, цены и штрафы

    Первое место по дороговизне стоимости тонировки занимает Узбекистан. Здесь затемненные задние стекла обойдется в 16,5 миллионов сумов или две тысячи долларов за год. На втором месте среди стран постсоветского пространства оказался Таджикистан, где цена варьируется от 260 до 500 долларов в год, замыкает тройку лидеров Кыргызстан.

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  • Промышленность Узбекистана
    Последнее обновление: 19:37 24.07.2018
    19:37 24.07.2018

    Промышленность Узбекистана: лидеры и аутсайдеры

    Наиболее индустриальные регионы и самые растущие производственные отрасли - в инфографике Sputnik Узбекистан.

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  • Как легче перенести жару
    Последнее обновление: 19:53 21.07.2018
    19:53 21.07.2018

    Как пережить жару и не расплавиться

    Как пережить жару и сохранить свое здоровье, когда столбики термометров продолжают подниматься вверх? Смотрите советы в инфографике.

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  • Последнее обновление: 20:04 18.07.2018
    20:04 18.07.2018

    Кто, где и сколько зарабатывает в Узбекистане

    Самые низкие зарплаты обнаружились в сфере здравоохранения и соцслужбах, а самые высокие - у финансистов и работников в области страхования.

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  • Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
    Последнее обновление: 18:56 16.07.2018
    18:56 16.07.2018

    Топ-15 стран по военным расходам

    Многие страны тратят огромные деньги на вооруженные силы и военные мероприятия.

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  • Узбекистан на АрМи-2018
    Последнее обновление: 18:43 13.07.2018
    18:43 13.07.2018

    Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

    Военные из Узбекистана примут участие в Армейских международных играх - 2018. В каких состязаниях узбекистанцы смогут поболеть за своих, смотрите в инфографике Sputnik.

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  • Как мигранту получить налоговый вычет с патента
    Последнее обновление: 18:53 10.07.2018
    18:53 10.07.2018

    Как мигранты могут получить налоговый вычет

    Не все трудовые мигранты, работающие в России по патенту, знают, что они могут получить налоговый вычет.

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  • Новая концепция налоговой реформы в Узбекистане
    Последнее обновление: 19:24 07.07.2018
    19:24 07.07.2018

    Какие налоги ждут узбекистанцев с нового года

    Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан".

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  • Как выжить при песчаной буре
    Последнее обновление: 17:57 04.07.2018
    17:57 04.07.2018

    Что делать, если вас настигла песчаная буря

    Песчаная буря - частое явление во многих регионах Узбекистана, особенно в Приаралье. Как уберечь себя от стихии, смотрите в инфографике Sputnik.

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  • Куда не надо ехать отдыхать
    Последнее обновление: 20:45 01.07.2018
    20:45 01.07.2018

    Туда — ни ногой: где не стоит отдыхать летом

    Летом все хотят поехать отдыхать на море, ведь именно в это время года особенно тянет полежать на песочке и окунуться в прохладную морскую воду.

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