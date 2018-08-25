По разным данным, сейчас в мире насчитывается более шести тысяч языков, но лишь несколько десятков являются языками мирового значения.
Никто не застрахован от стресса на рабочем месте, однако в некоторых профессиях работа постоянно испытывает нервы сотрудников на прочность.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон впервые за 17 лет прибыл с официальным визитом в Узбекистан.
Миллионы лет назад Землю населяли совсем другие животные. Кого можно было встретить на территории современного Узбекистана, смотрите в инфографике Sputnik.
Четвертые Армейские международные игры прошли с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран.
Рост экономики, динамика цен на продовольствие и другие товары, инфляция и остальные финансовые показатели Узбекистана по итогам шести месяцев 2018 года - в инфографике Sputnik.
В тройке лидеров казахстанцы, узбекистанцы и россияне. Граждане каких стран чаще всего приезжают в Кыргызстан, выяснили специалисты Национального статистического комитета.
Очищение организма, омоложение кожи, борьба с вирусами и воспалениями, улучшение пищеварения и укрепление иммунной системы - всего этого можно добиться одним простым рецептом.
С 2018 года глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ввести новую систему подачи документов в высшие учебные заведения страны.
Во сколько лет женщины и мужчины выходят на пенсию в разных странах.
Первое место по дороговизне стоимости тонировки занимает Узбекистан. Здесь затемненные задние стекла обойдется в 16,5 миллионов сумов или две тысячи долларов за год. На втором месте среди стран постсоветского пространства оказался Таджикистан, где цена варьируется от 260 до 500 долларов в год, замыкает тройку лидеров Кыргызстан.
Наиболее индустриальные регионы и самые растущие производственные отрасли - в инфографике Sputnik Узбекистан.
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Самые низкие зарплаты обнаружились в сфере здравоохранения и соцслужбах, а самые высокие - у финансистов и работников в области страхования.
Многие страны тратят огромные деньги на вооруженные силы и военные мероприятия.
Военные из Узбекистана примут участие в Армейских международных играх - 2018. В каких состязаниях узбекистанцы смогут поболеть за своих, смотрите в инфографике Sputnik.
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