Первое место по дороговизне стоимости тонировки занимает Узбекистан. Здесь затемненные задние стекла обойдется в 16,5 миллионов сумов или две тысячи долларов за год. На втором месте среди стран постсоветского пространства оказался Таджикистан, где цена варьируется от 260 до 500 долларов в год, замыкает тройку лидеров Кыргызстан.