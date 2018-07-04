Поправки о внесении в закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" подготовили в Госдуме.
Инспекторы обнаружили в деревянном хостеле для рабочих почерневшие розетки и скрученные провода.
Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал возможность упрощения получения российского гражданства.
По мнению правительства, новый закон устраняет правовую неопределенность в вопросе о том, кто несет ответственность за неисполнение обязанности по постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания.
Жалоба поступила от узбекистанцев - участников первого организованного набора, для проверки достоверности информации в Санкт-Петербург прилетел директор Самаркандского миграционного центра Абдулзиз Хафизов.
Согласно исследованиям, за четыре года РФ поднялась в рейтинге на пять позиций, занимая 25-ю строчку, а Москва улучшила свой статус сразу на 11 пунктов.
За период с января по май было выдано 208 тысяч трудовых патентов, быстрое оформление документов в ММЦ оставило без работы посреднические фирмы.
Sputnik Узбекистан пообщался с живущим в Петербурге сварщиком Ильхомом Арибжановым, который приложил руку к строительству одной из арен ЧМ по футболу.
Работодатель сообщил, что расходы на перелет, оформление документов, проживание и питание узбекистанцев за все время составили около 3,5 миллиона рублей.
В свою очередь количество выезжающих из России возросло с 313 тысяч до 377 тысяч за период с 2016 по 2017 год.
МВД поставило задачу систематизировать закон и внести в него изменения, прежде всего речь идет о жителях Украины.
За полтора месяца власти США отняли у родителей-нелегальных мигрантов почти две тысячи детей.
За фиктивную прописку екатеринбуржец брал с каждого мигранта по 500 рублей.
Количество мигрантов, работающих в сфере транспорта в России, также будет уменьшено в 2019 году до 26%.
Система видеонаблюдения будет сравнивать лица граждан, проходящих границу, с картотекой фотографий разыскиваемых лиц.
Кроме того, с собой у мигранта были весы и кофемолка.
По словам руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, спрос на русский язык в странах СНГ большой, особенно в Центральной Азии.
Данный сервис создан для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по оперативному решению вопросов, связанных с получением гражданства.
Согласно законопроекту, если иностранный гражданин проживает в помещении на территории организации, где он работает, он подлежит постановке на учет даже при отсутствии у данного строения адресных данных.
В 2017 году было всего 200 тысяч нелегальных переходов границы. Однако миграционные потоки сокращаются.
Стал известен национальный состав и средняя зарплата жителей Астаны – соответствующие данные озвучили в департаменте статистики.
За что возбудили дело на еще одного сторонника экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, объяснил Финпол.
В Душанбе при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона открыли обновленный после реконструкции "Детский парк".
В Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи обратились 62 человека в связи с солнечным ударом.
Рыболов, получивший серьезные травмы вследствие удара током в Гомеле, умер в больнице.